Стало известно, какой популярный телеведущий мог бы сыграть Жириновского Профайлер Давыдов: роль Жириновского мог бы сыграть Иван Ургант

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Владимир Жириновский

Профайлер Денис Давыдов предположил в разговоре с NEWS.ru, что роль политика и основателя ЛДПР Владимира Жириновского мог бы сыграть телеведущий Иван Ургант. Собеседник считает, что журналист «очень хорошо знал Жириновского».

Иван Ургант очень хорошо знал Жириновского. Общался. И понимает, каким тот был в жизни. Я неоднократно слышал от телевизионщиков, что в студии и за кадром Владимир Вольфович совсем разный. А оценить и ретранслировать уровень сарказма и юмора лучше, чем Иван, тяжело, — добавил Давыдов.

Ранее актер Никита Кологривый в одном из интервью нелицеприятно отозвался о «старой гвардии» советских и российских актеров. В частности, звезда «Слова пацана» назвал переоцененными артистами Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова.

Между тем депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Иван Вершинин заявил, что Кологривый мог бы сыграть роль Владимира Жириновского в фильме о создателе партии. По мнению Вершинина, актер похож на Владимира Вольфовича и внешне, и по темпераменту.

Ранее российский актер Дмитрий Дюжев заявил, что видит в Кологривом замечательного артиста. Он также признался, что ему понравилась работа молодого актера в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Дюжев посоветовал Кологривому учиться мастерству у более опытных артистов, которые смогли добиться небывалых успехов в актерском искусстве.