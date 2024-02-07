Кинокритик оценил шансы Кологривого сыграть Жириновского в фильме Кинокритик Сычев: Никита Кологривый мог бы сыграть Жириновского в фильме о нем

Актер Никита Кологривый мог бы сыграть Владимира Жириновского в предстоящем фильме Александра Баранова, рассказал NEWS.ru кинокритик Сергей Сычев. По его словам, любой актер может получить роль, если сумеет передать замысел картины.

Никита Кологривый талантливый актер, мы сейчас не говорим о его каких-то личных качествах, а только о профессиональных. Видно, что это серьезный артист и он в принципе мог бы сыграть Жироновского. Но когда дело доходит по распределения ролей, главное — это замысел режиссера. Что он хочет показать, какой сценарий и что актер должен сыграть. Ведь даже биографические фильмы могут быть разными. Боба Дилана однажды играла Кейт Бланшетт, потому что именно она воплощала какую-то сторону его натуры, которая подходила с точки зрения режиссера, — рассказал Сычев.

Ранее депутат тюменской областной думы от партии ЛДПР Иван Вершинин заявил, что Владимира Жириновского в грядущем фильме о создателе либерал-демократической партии мог бы сыграть Никита Кологривый, получивший широкую известность благодаря роли Кащея в сериале «Слово пацана: кровь на асфальте». По его мнению, актер похож на Владимира Вольфовича и внешне, и по темпераменту.

До этого стало известно, что биографический фильм о политике будет называться «Жириновский. Взлет». Режиссером картины выступил Александр Баранов.