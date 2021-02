Новый фильм про Человека-паука получил подзаголовок «Нет пути домой»

Премьера фильма запланирована на декабрь 2021 года. В картине сыграли Том Холланд, Зендая, Джейкоб Баталон и другие актёры. Режиссёрское кресло проекта занял создатель предыдущих частей трилогии — «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Возвращение домой» — Джон Уоттс.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm