Новый фильм про Человека-паука получил подзаголовок «Нет пути домой»

https://static.news.ru/photo/1cc023ac-7758-11eb-a872-96000091f725_660.jpg Фото: Marvel Inc

Киностудии Marvel и Sony Pictures представили официальное название третьей части популярной франшизы «Человек-паук». Новая серия саги получила подзаголовок «Нет пути домой».

Премьера фильма запланирована на декабрь 2021 года. В картине сыграли Том Холланд, Зендая, Джейкоб Баталон и другие актёры. Режиссёрское кресло проекта занял создатель предыдущих частей трилогии — «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Возвращение домой» — Джон Уоттс.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Ранее стало известно, что роль суперзлодея Электро в ленте вновь исполнит Джейми Фокс, появившийся в этом образе в картине «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» 2014 года. События той ленты происходили в другой Вселенной.

Главную роль тогда исполнил Эндрю Гарфилд, однако фильм был холодно встречен критиками и зрителями, после чего франшиза с Гарфилдом была закрыта, а на смену ей пришла серия с Холландом.

Предполагается, что появление Фокса в будущем фильме могут объяснить с помощью концепции мультивселенной, согласно которой несколько миров существуют параллельно, писал NEWS.ru.