Новый фильм про Человека-паука получил подзаголовок «Нет пути домой»

Киностудии Marvel и Sony Pictures представили официальное название третьей части популярной франшизы «Человек-паук». Новая серия саги получила подзаголовок «Нет пути домой».
Премьера фильма запланирована на декабрь 2021 года. В картине сыграли Том Холланд, Зендая, Джейкоб Баталон и другие актёры. Режиссёрское кресло проекта занял создатель предыдущих частей трилогии — «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Возвращение домой» — Джон Уоттс.
Ранее стало известно, что роль суперзлодея Электро в ленте вновь исполнит Джейми Фокс, появившийся в этом образе в картине «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» 2014 года. События той ленты происходили в другой Вселенной.
Главную роль тогда исполнил Эндрю Гарфилд, однако фильм был холодно встречен критиками и зрителями, после чего франшиза с Гарфилдом была закрыта, а на смену ей пришла серия с Холландом.
Предполагается, что появление Фокса в будущем фильме могут объяснить с помощью концепции мультивселенной, согласно которой несколько миров существуют параллельно, писал NEWS.ru.