О работе над проектом, получившим названием «Angry Birds: Летнее безумие», представители Netflix сообщили в Twitter. Как отмечает Collider, продолжительность каждого эпизода будет около 11 минут.

Angry Birds: Summer Madness is coming to Netflix in 2021!



The animated series stars Red, Bomb & Chuck as tween birds at summer camp squaring off with the obnoxious Pigs on the other side of the lake, who seem hell-bent on causing as much mayhem as possible! pic.twitter.com/UrmWAHbSJY