Netflix показал трейлер сериала «Сквозь снег» с Дженнифер Коннелли

https://static.news.ru/photo/fbe5ba62-95ca-11ea-9f89-fa163e074e61_660.jpg Фото: CJ Entertainment

Стримнговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Сквозь снег» Джоша Фридмана, известного по работе над фильмами «Война миров» и «Терминатор: Тёмные судьбы». Главную роль в проекте сыграла Дженнифер Коннелли.

Шоу основано на одноимённом фильме южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо, снятого по графической новелле французских авторов Жака Лоба и Жака-Марка Роше.

Проект рассказывает о людях, переживших глобальное замерзание Земли. Они едут в 1001 вагоне постоянно движущегося поезда вокруг земного шара. Премьера на платформе состоится 25 мая.

Ранее трейлер сериала «Сквозь снег» опубликовал американский кабельный канал TNT, премьера проекта на котором состоится 17 мая, писал NEWS.ru.