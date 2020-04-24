Появился новый трейлер сериала «Сквозь снег» с Дженнифер Коннелли

https://static.news.ru/photo/e19406b4-8648-11ea-986d-fa163e074e61_660.jpg Дженнифер Коннелли Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский кабельный канал TNT опубликовал новый трейлер сериала «Сквозь снег» Джоша Фридмана, известного по работе над фильмами «Война миров» и «Терминатор: Тёмные судьбы». Главную роль в проекте сыграла Дженнифер Коннелли.

Сериал основан на одноимённом фильме южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо, снятого по графической новелле французских авторов Жака Лоба и Жака-Марка Роше.

Шоу рассказывает о людях, переживших глобальное замерзание Земли. Они едут в 1001 вагоне постоянно движущегося поезда вокруг земного шара.

Как писал NEWS.ru, появился новый трейлер сериала «Великая», рассказывающего о Екатерине II и её муже, императоре Петре III. Премьера проекта намечена на 15 мая.