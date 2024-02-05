Netflix показал первые фото нового фильма с Кэмерон Диас Кэмерон Диас вернется в кино спустя 10 лет перерыва

Фото: Netflix

Джейми Фокс и Кэмерон Диас

Голливудская актриса Кэмерон Диас, которая не снималась в фильмах почти 10 лет, решила вернуться в профессию. Новой работой артистки станет картина «Снова в деле», разработкой которой занимается Netflix. Стриминговая платформа опубликовала первые кадры со съемок.

Премьера фильма про шпионов с символическим названием намечена на 2024 год, Диас сыграет в нем главную роль. Лента расскажет историю о бывших агентах ЦРУ, решивших отказаться от работы ради спокойной семейной жизни. Однако через некоторое время из-за цепочки событий и раскрытия их личностей они вынуждены вновь стать шпионами.

Диас не снималась в кино с 2014 года, последней ее работой стала картина «Энни». Объясняя свой выбор, актриса заявила, что работа отнимала слишком много времени и сил, на личную жизнь просто не оставалось времени. Спустя семь лет после ухода из кино, в 2021 году, артистка признавалась, что скучает по съемкам, но тогда речи о возвращении не шло.

Ранее Кэмерон Диас оказалась в центре скандала. Ее имя попало в дело американского миллиардера и секс-преступника Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Среди 170 звезд Голливуда, фигурирующих в расследовании, также числится Диас, однако ее роль в этой истории пока не афишируется.