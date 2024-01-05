Ди Каприо, Кэмерон Диас и Брюс Уиллис найдены в «списке Эпштейна» Daily Express: более 170 звезд Голливуда проходят по делу о торговле людьми

Фото: Mario Santoro/AdMedia/Global Look Press

Кэмерон Диас

В судебных документах по делу американского миллиардера и секс-преступника Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, проходит около 170 звезд Голливуда, в числе которых актеры Леонардо Ди Каприо, Кэмерон Диас, Брюс Уиллис, пишет Daily Express. По данным следствия, все они были знакомы с Эпштейном и могли посещать устраиваемые им оргии с участием несовершеннолетних.

Эти люди упоминались в связи с Эпштейном, который покончил с собой в 2019 году после предъявленных обвинений в торговле людьми в сексуальных целях. Однако пока нет никаких оснований говорить, что перечисленные лица были осведомлены о преступлениях Эпштейна или причастны к ним, — пишет издание.

Сообщается, что информация о деле Эпштейна была обнародована после гражданского иска, поданного одной из жертв миллионера. В материалах дела также фигурируют имена актеров Кевина Спейси, Кейт Бланшетт, Анджелины Джоли, Бена Аффлека, Джона Траволты, Тома Хэнкса, Шарлиз Терон, Джорджа Клуни, певицы Рианны и Мадонны, фокусника Дэвида Копперфильда, предпринимателя Билла Гейтса и других.

В документах упоминаются такие громкие имена, как Билл Клинтон, Дональд Трамп, Майкл Джексон и принц Эндрю. Эпштейн был миллионером, известным тем, что общался со знаменитостями. Впервые он был арестован во Флориде в 2005 году по обвинению в том, что платил 14-летней девочке за секс. Позже поступили аналогичные заявления от десятков несовершеннолетних девочек. Он провел 13 месяцев в исправительной колонии, после чего был найден мертвым в своей камере в 2019 году, — отмечает издание.

Ранее обвинительница Эпштейна Джоанна Сьоберг рассказала, что певец Майкл Джексон посещал особняк сутенера во Флориде. Опубликованные судебные документы подтверждают, что Джексон оказался в «списке Эпштейна». Сьобер дала показания против Джексона еще в мае 2016 года. Сьобер отметила, что с Джексоном у нее не было никаких взаимоотношений во время встречи. Она также рассказывала, что в марте 2001 года, когда ей был 21 год, принц Эндрю домогался до нее в нью-йоркском особняке Эпштейна.