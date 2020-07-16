Netflix купил права на показ фильма «Губка Боб в бегах» во всём мире

https://static.news.ru/photo/002bd7dc-c780-11ea-98d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

Стриминговый сервис Netflix приобрёл права на показ полнометражного мультфильма «Губка Боб в бегах». Дата премьеры не уточняется.

Изначально выход фильма был запланирована на май 2020 года, но его пришлось отменить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Теперь картина будет выпущена во всём мире на платформе, за исключением Китая, сообщает Variety.

Отмечается, что онлайн-кинотеатр не привязан к релизу в США и в теории может выпустить ленту для своих подписчиков раньше, чем в начале 2021 года.

Ранее стало известно, что фильм «Губка Боб в бегах» будет эксклюзивно показан на платформе CBS All Access в начале 2021 года.

Режиссёром выступил Тим Хилл, постоянный автор серий о губке из города Бикини Боттом. В картине появится актёр Киану Ривз, писал NEWS.ru.