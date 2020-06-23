Премьеру полнометражного «Спанч Боба» перенесли в Сеть

https://static.news.ru/photo/2f70cdfc-b562-11ea-a307-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Кинокомпания Paramount отказалась от проката нового полнометражного мультфильма «Спанч Боб» в кинотеатрах. Картина выйдет сразу в онлайн-сервисах.

Премьера состоится в начале 2021 года, после чего она будет эксклюзивно показана на платформе CBS All Access, сообщает Variety.

Изначально выход фильма был запланирована на май 2020 года, но его пришлось отменить из-за запреты на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Режиссёром выступил Тим Хилл, постоянный автор серий о губке из города Бикини Боттом. Третья картина о подводных существах получила название «Губка на бегу».

Как писал NEWS.ru, премьера военной драмы «Грейхаунд» по сценарию американского актёра Тома Хэнкса перенесли в Сеть. Картина должна быть выйти на больших экранах 12 июня, однако из-за затянувшегося режима изоляции в связи с пандемией коронавируса продюсеры решили не откладывать выпуск снова.