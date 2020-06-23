Премьеру полнометражного «Спанч Боба» перенесли в Сеть

Кинокомпания Paramount отказалась от проката нового полнометражного мультфильма «Спанч Боб» в кинотеатрах. Картина выйдет сразу в онлайн-сервисах.
Премьера состоится в начале 2021 года, после чего она будет эксклюзивно показана на платформе CBS All Access,
Изначально выход фильма был запланирована на май 2020 года, но его пришлось отменить из-за запреты на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Режиссёром выступил Тим Хилл, постоянный автор серий о губке из города Бикини Боттом. Третья картина о подводных существах получила название «Губка на бегу».
Как писал NEWS.ru, премьера военной драмы «Грейхаунд» по сценарию американского актёра Тома Хэнкса перенесли в Сеть. Картина должна быть выйти на больших экранах 12 июня, однако из-за затянувшегося режима изоляции в связи с пандемией коронавируса продюсеры решили не откладывать выпуск снова.
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