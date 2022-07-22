Названы культовые режиссеры, внезапно сменившие профессию Гарленда и Ханеке назвали культовыми режиссерами, внезапно сменившими профессию

Фото: Kay Blake/ZUMAPRESS.com/Global Look press

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера фильма Алекса Гарленда «Род мужской», однако этот режиссер начинал свою творческую карьеру в качестве писателя. Как сообщает пресс-служба стримингового сервиса, в 2000 году в экранизации его бестселлера «Пляж» главную роль сыграл знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо. Также сменил профессию и американский режиссер Мартин Скорсезе. Будущий классик учился в семинарии и планировал посвятить жизнь религии.

Один из наиболее именитых современных режиссеров Михаэль Ханеке изучал философию в институте и первое время работал кинокритиком. Он также занимал должность на телевидении, однако работа пришлась ему не по душе. Свою первую режиссерскую работу Ханеке представил только в 42 года. В свою очередь скандальный немецкий режиссер Вернор Херцог подрабатывал сварщиком, чтобы накопить денег на свою первую короткометражку.

Самый скандальный немецкий режиссер, любящий снимать карликов и переправляющий паромы через горы, с детства хотел стать режиссером. Он даже украл 35-мм камеру из Мюнхенской киношколы, но не поступил в нее после школы, вместо этого пошел в городской университет, изучал историю литературы. В это время он подрабатывал сварщиком, чтобы финансировать свои первые короткометражные фильмы, — рассказали в KION.

Мартин Скорсезе рос слабым ребенком, у него была астма, он редко занимался спортом. Будущий режиссер родился в набожной семье, учился в семинарии и думал, что посвятит жизнь религии: «Моим первым порывом было стать священником. Будучи ребенком, который не мог быть частью преступной группировки, меня завораживали христианские таинства», — говорил Скорсезе.

Автор «Похитителя бури» Кэтрин Бигелоу хотела быть художницей: ее другом был композитор Филипп Гласс, они занимались ремонтом ветхих лофтов. Однако ее переубедил Энди Уорхол, посоветовав попробовать себя в самом массовом искусстве — кино.

Один из лидеров немецкой новой волны Вим Вендерс прошел длинный творческий путь: учился на медицинском и философском факультетах, но бросил привычный род деятельности и уехал в Париж. Там он провалил вступительные экзамены в киношколу и стал гравером авангардиста Джонни Фридлендер. Тогда же Вендерс заинтересовался кино и в 1967 году начал работать кинокритиком.

Мастер саспенса Хичкок родился в 1899 году, в его молодости никто не считал карьеру кино достойной и серьезной. Поэтому после окончания школы он придумывал афиши для электрической компании Henley’s, которая в 1919 году открыла собственную газету, куда Альфред писал первые заметки о кино. Он быстро стал самым читаемым автором, но ушел в кинокомпанию Paramount Pictures.

Ранее в Санкт-Петербурге начались съемки фильма «Броненосец» о легендарном режиссере советской эпохи Сергее Эйзенштейне. Для работы над картиной будут использованы такие локации, как музей-квартира Римского-Корсакова, дом-музей Чистякова, театр на Васильевском острове и специально построенный павильон.