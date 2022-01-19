Названа причина смерти актёра Гаспара Ульеля

Погибший в результате несчастного случая на горнолыжной трассе французский актёр Гаспар Ульель в момент столкновения с другим лыжником был без шлема. Об этом сообщает AFP с ссылкой на прокуратуру города Альбервиль, которая занимается расследованием дела.

37-летний Ульель умер в среду, 19 января, от травм, полученных в ходе инцидента на горнолыжном склоне курорта Розьер в департаменте Савойя. Было начато расследование обстоятельств его гибели.

В коммюнике прокурора Альбервиля Ани Ганош отмечается , что актёр «столкнулся с другим лыжником <...>, когда свернул налево, вероятно, чтобы присоединиться к друзьям», которые находились на другой трассе.

По словам свидетелей, когда на место происшествия прибыли спасатели, Ульель был без сознания. При этом второй лыжник остался невредим.

Актёра на вертолёте отправили в госпиталь Гренобля. В 16:00 по местному времени (18:00 мск) врач отделения интенсивной терапии больницы констатировал смерть Ульеля.

Прокурор подтвердила AFP, что в момент столкновения актёр был без шлема, однако, по её словам, наличие защиты «не обязательно бы изменило ситуацию».

Ульель прославился благодаря ролям в фильмах «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света». Дважды — в 2005 и 2017 годах — становился лауреатом национальной кинопремии Франции «Сезар».