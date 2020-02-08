https://static.news.ru/photo/fb0c6d62-4baf-11ea-92b0-fa163e074e61_660.jpg Тайка Вайтити и Пон Джун-хо Фото: Twitter

На 92-й по счёту церемонии вручения наград Американской академии киноискусств назвали лучшие сценарии. Их представили в номинациях «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший оригинальный сценарий».

TimothÃ©e Chalamet, Natalie Portman and Taika Waititi at the 92nd Annual Academy Awards #Oscars pic.twitter.com/igSsIIJtxF — TimothÃ©e Chalamet Updates (@tchalametupdate) February 10, 2020

Премию «Оскар» за «Лучший адаптированный сценарий» получил новозеландский сценарист Тайка Вайтити с фильмом «Кролик Джоджо», а за «Лучший оригинальный сценарий» впервые премию «Оскар» получает сценарист из Южной Кореи — Пон Джун-хо с фильмом «Паразиты».

На категорию «Лучший адаптированный сценарий» претендовали сценаристы фильмов «Ирландец», «Джокер», «Маленькие женщины» и «Два Папы». А на «Лучший оригинальный сценарий» — «Достать ножи», «Брачная история», «1917», «Однажды в... Голливуде».

На портале NEWS.ru можно посмотреть текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения премии «Оскар».