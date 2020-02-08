Премию «Оскар» за «Лучший адаптированный сценарий» получил новозеландский сценарист Тайка Вайтити с фильмом «Кролик Джоджо», а за «Лучший оригинальный сценарий» впервые премию «Оскар» получает сценарист из Южной Кореи — Пон Джун-хо с фильмом «Паразиты».
На категорию «Лучший адаптированный сценарий» претендовали сценаристы фильмов «Ирландец», «Джокер», «Маленькие женщины» и «Два Папы». А на «Лучший оригинальный сценарий» — «Достать ножи», «Брачная история», «1917», «Однажды в... Голливуде».
На портале NEWS.ru можно посмотреть текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения премии «Оскар».