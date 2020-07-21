На Netflix подали в суд из‑за названия сериала «Король тигров»

https://static.news.ru/photo/2bcab8b4-cb44-11ea-950e-fa163e074e61_660.jpg Фото: NETFLIX

Издание Hollywood Weekly Magazine подало в суд на компании Netflix, CBS Studios, Paramount и Imagine Television из-за названия документального сериала «Король тигров: Убийство, хаос и безумие».

Проект рассказывает о владельце зоопарка с дикими кошками в штате Оклахома Джо Экзотике, который называет себя «гей-реднеком с пушкой». Однажды он решил избавиться от защитницы прав животных Кэрол Баскин, которая хотела закрыть его бизнес. В 2019 году его осудили за попытку организации её убийства и жестокое обращение с животными.

Премьера шоу состоялась на Netflix 20 марта, однако Hollywood Weekly Magazine утверждает, что владеет торговой маркой Tiger King уже несколько лет, пишет The Hollywood Reporter. Представители издания подчеркнули, что придумали использовать псевдоним Король Тигров в отношении Джо Экзотика в 2013 году.

Отмечается, что журнал до 2 июля не подавал заявку на торговую марку «Король тигров». Истец заявил, что связь с проектом онлайн-кинотеатра наносит ущерб его репутации, а также выразил недовольство тем, что его статья была показана в одном из эпизодов.

Hollywood Weekly Magazine подчеркнул, что рекламодатели хотели разорвать с ними отношения из‑за очевидной ассоциации с «безвкусной телевизионной программой».

Ранее стало известно, что сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» получит продолжение. По словам участника документалки, отснятого материала гораздо больше, чем было показано на Netflix, писал NEWS.ru.