На Netflix подали в суд из‑за названия сериала «Король тигров»

Издание Hollywood Weekly Magazine подало в суд на компании Netflix, CBS Studios, Paramount и Imagine Television из-за названия документального сериала «Король тигров: Убийство, хаос и безумие».
Проект рассказывает о владельце зоопарка с дикими кошками в штате Оклахома Джо Экзотике, который называет себя «гей-реднеком с пушкой». Однажды он решил избавиться от защитницы прав животных Кэрол Баскин, которая хотела закрыть его бизнес. В 2019 году его осудили за попытку организации её убийства и жестокое обращение с животными.
Премьера шоу состоялась на Netflix 20 марта, однако Hollywood Weekly Magazine утверждает, что владеет торговой маркой Tiger King уже несколько лет,
Отмечается, что журнал до 2 июля не подавал заявку на торговую марку «Король тигров». Истец заявил, что связь с проектом онлайн-кинотеатра наносит ущерб его репутации, а также выразил недовольство тем, что его статья была показана в одном из эпизодов.
Hollywood Weekly Magazine подчеркнул, что рекламодатели хотели разорвать с ними отношения из‑за очевидной ассоциации с «безвкусной телевизионной программой».
Ранее стало известно, что сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» получит продолжение. По словам участника документалки, отснятого материала гораздо больше, чем было показано на Netflix, писал NEWS.ru.
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