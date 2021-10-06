«Можно радоваться»: Канделаки высказалась о полёте Пересильд в космос

Недавно российская актриса Юлия Пересильд вместе с режиссёром Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым отправилась в космос для съемок фильма «Вызов». Продюсер и заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки заявила, что таких «высот» в российском кино пока не достигала ни одна женщина и добавила, что за Пересильд «можно радоваться». Об этом пишут argumenti.ru.

Юлия Пересильд сейчас находится на высоте более 200 км над Землей. Теперь можно говорить, что таких высот в нашем кино не достигала ни одна женщина. Если же быть серьёзной, то очевидно, что внимания к нашей космонавтике стало больше. Неслучайно, что даже NASA вело трансляцию на своём YouTube-канале, — подчеркнула Канделаки.

Она отметила, что пока «Вызов» не вышел в прокат, неизвестно, поднимется ли интерес к российскому кино в целом, при этом отметив, что Пересильд стала той «единицей», которая исполнила мечту многих.

Сюжет фильма «Вызoв», над которым будут работать на МКС актриса и режиссёр, будет повествовать о женщине-враче. Изначально главная героиня никак не связана с космической сферой, однакo именно ей предстоит спасти жизнь космонавтам, попавшим в беду на орбите.



«Вызов» станет первым фильмом в истории, который снимут на МКС. Предполагается, что съёмочная группа будет находиться в невесомости 12 дней. За это время авторы планируют снять 35–40 минут материала. Остальную часть фильма доснимут уже на Земле до мая 2022 года.



Ранее известный блогер и кинокритик Евгений Баженов, более известный под псевдонимом BadComedian, в беседе с NEWS.ru заявил, что «посмотрел бы» российский «Вызов». Он добавил, что картина может оказаться хорошей, если будет написан качественный сценарий.