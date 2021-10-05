«Я бы посмотрел»: BadComedian оценил съёмки кино на МКС

Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) оценил идею снимать российский фильм «Вызов» на борту МКС. В разговоре с NEWS.ru он назвал этот маркетинговый ход замечательным и признался, что посмотрел бы на результат.

Как маркетинговый ход, по-моему, замечательно. Я бы посмотрел, например, мне интересно, что сняли, — сказал он.

При этом блогер отметил, что сейчас рано судить о ленте и сначала её нужно посмотреть. По его словам, картина может получиться хорошей, если у неё будет качественный сценарий.

Также BadComedian рассказал, что не верит в версию о том, что актёры не летали на МКС. Он уверен, что сейчас скрыть что-то очень сложно.

Если посмотреть в Интернете последние новости, сливают оттуда, откуда слить нельзя в теории даже. Вспомните скандалы со Сноуденом, ещё что-то. Неужто здесь будет страшнее отбор, что никто не сможет ни сфотографировать, ни детали сказать, которые никто не знает, которые докажут эту точку зрения. Проще отправить человека [в космос], чем всё это скрывать, — подчеркнул блогер.

Российский космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся Пересильд, Шипенко и Шкаплеров, ранее пристыковался к МКС в ручном режиме после попытки автоматической стыковки.

Сюжет фильма «Вызoв», над которым будут работать на МКС актриса и режиссёр, будет повествовать о женщине-враче. Изначально главная героиня никак не связана с космической сферой, однакo именно ей предстоит спасти жизнь космонавтам, попавшим в беду на орбите.

«Вызов» станет первым фильмом в истории, который снимут на МКС. Предполагается, что съёмочная группа будет находиться в невесомости 12 дней. За это время авторы планируют снять 35–40 минут материала. Остальную часть фильма доснимут уже на Земле до мая 2022 года.

Ранее Шипенко и Пересильд сообщили NEWS.ru, что они будут есть и где спать в течение 12 дней, которые проведут на Международной космической станции.