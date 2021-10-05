Корабль с киноэкипажем пристыковался к МКС в ручном режиме

Российский космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, пристыковался к МКС в ручном режиме после попытки автоматической стыковки, следует из трансляции, которая ведётся на сайте Роскосмоса.

Экипажу МKC предстоит проверить герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым корaблём и МКС. Затем киноэкипаж сможет перейти на станцию. В Сети появилось видео процесса.

Напомним, что сюжет фильма «Вызoв» будет повествовать о женщине-враче. Изначально главная героиня никак не связана с космической сферой, однакo именно ей предстоит спасти жизнь космонавтам, попавшим в беду на орбите.

«Вызов» станет первым фильмом в истории, который снимут на МКС. Предполагается, что съёмочная группа будет находиться в невесомости 12 дней. За это время авторы планируют снять 35–40 минут материала. Остальную часть фильма доснимут уже на Земле до мая 2022 года.

Ранее Шипенко и Пересильд сообщили NEWS.ru, что они будут есть и где спать в течение 12 дней, которые проведут на Международной космической станции.