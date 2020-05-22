Московский кинотеатр «Горизонт» закрыли

Кинотеатр «Горизонт» в Москве закрыли. Он проработал с 1999 года.
Один из первых кинотеатров сети «Формула кино» временно не функционировал из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронаивруса,
Договор аренды подходил к концу, арендодатель хотел увеличения арендной платы в несколько раз, кинотеатр не мог вытянуть, пришлось закрыть, — сказал он.
Местные жители также заметили, что из кинотеатра вывезли всю аппаратуру, мебель. Отмечается, что на его месте могут открыть магазин.
Как писал NEWS.ru, сеть кинотеатров «Каро» откроет автокинотеатры в России. Они будут работать в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
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