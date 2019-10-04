Перед российской премьерой фильма «Малефисента: Владычица тьмы» Москву посетила исполнительница роли королевы Ингрид актриса Мишель Пфайффер. Прокат фильма в России начнётся 17 октября. News.ru представляет кадры с московских мероприятий промо-тура.
Мишель Пфайфер
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Мишель Пфайфер
Сергей Булкин/News.ru
Певица Согдиана и ее сын Микаил
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Олег Рой
Сергей Булкин/News.ru
Виктория Лопырёва
Сергей Булкин/News.ru
Мишель Пфайфер
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Певец Доминик Джокер и его супруга Екатерина Кокорина
Сергей Булкин/News.ru
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