Перед российской премьерой фильма «Малефисента: Владычица тьмы» Москву посетила исполнительница роли королевы Ингрид актриса Мишель Пфайффер. Прокат фильма в России начнётся 17 октября. News.ru представляет кадры с московских мероприятий промо-тура.

Мишель Пфайфер

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Мишель Пфайфер

Сергей Булкин/News.ru

Певица Согдиана и ее сын Микаил

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Олег Рой

Сергей Булкин/News.ru

Виктория Лопырёва

Сергей Булкин/News.ru

Мишель Пфайфер

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Певец Доминик Джокер и его супруга Екатерина Кокорина

Сергей Булкин/News.ru

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