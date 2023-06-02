Пресс-служба Михалкова опровергла госпитализацию режиссера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Информация о госпитализации режиссера Никиты Михалкова из-за проблем с сердцем не соответствует действительности, заявили NEWS.ru в его пресс-службе. Сообщение о том, что Михалкова экстренно увезли в больницу, опубликовал Telegram-канал «112». Позднее супруга режиссера Татьяна Михалкова заявила «Известиям», что ее муж проходит плановую проверку.

Данная информация не соответствует действительности, — сообщили в пресс-службе.

Как сообщал ранее «112», режиссер находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца, Михалков поступил с жалобами на перебои работы сердца и одышку.

11 мая стало известно о госпитализации режиссера Глеба Панфилова. Он попал в Одинцовскую областную с геморрагическим инсультом. Позже режиссера перевели в медучреждение в Москве. Состояние Панфилова оценивалось как тяжелое, сообщалось, что у него диагностировали еще и пневмонию. При этом он чувствует себя нормально, все понимает и отвечает на вопросы.

Позже директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер рассказал NEWS.ru, что Панфилов чувствует себя лучше после перенесенного инсульта, врачи готовят его к переводу в реабилитационный центр.