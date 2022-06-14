Машков отказался от съемок в фильме про Донбасс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Машков

Российский актер Владимир Машков рассказал, что не готов сняться в фильме о событиях в Донбассе. Как заявил он Telegram-каналу «Донбасс решает», такие картины снимать рано, поскольку спецоперация все еще продолжается.

Это очень опасная вещь — не обдумав, не прочувствовав, не поняв, начинать заниматься этим делом, потому что основа любого фильма, произведения — это сценарий. Очень важно, чтобы та драматургия, которая появится, была честной, искренней и настоящей, — поделился своими мыслями актер.

Также он отметил, что в момент трагедии для общества всегда могут появиться «люди аферистического плана», которые захотят «обратить момент в свою пользу». Он себя к таким не причисляет.

Вот это опасный момент. Поэтому, придет время, появится то слово, которое должно быть, чтобы идти через сцену или экран. Но к этому я буду относиться очень внимательно. И очень осторожно, — подчеркнул Машков.

После объявления специальной военной операции на территории Украины Владимир Машков поддержал действия российских войск. По его мнению, США и Евросоюз хотят любыми способами уничтожить русскоговорящее население.