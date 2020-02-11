Американский актёр Марк Руффало может исполнить одну из главных ролей в сериале, созданном на основе фильма «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пона Джун-Хо. Проект готовит телекомпания HBO.
Как
Пон Джун-Хо лично занимается разработкой многосерийного проекта. Над созданием он работает совместно со своим американским коллегой Адамом Маккеем, известным по картинам «Власть» и «Игра на понижение».
Как писал NEWS.ru, картина «Паразиты» завоевала награды кинопремии «Оскар» в номинациях за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и как лучший иностранный фильм.
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