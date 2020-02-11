https://static.news.ru/photo/a9bf17e6-4ca6-11ea-823b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Марк Руффало может исполнить одну из главных ролей в сериале, созданном на основе фильма «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пона Джун-Хо. Проект готовит телекомпания HBO.

Как отмечает Collider, пока что Руффало является одним из претендентов на участие шоу, и об окончательном решении станет известно позже. Кроме того не сообщается, кто исполнит другие роли в сериале.

Пон Джун-Хо лично занимается разработкой многосерийного проекта. Над созданием он работает совместно со своим американским коллегой Адамом Маккеем, известным по картинам «Власть» и «Игра на понижение».

Как писал NEWS.ru, картина «Паразиты» завоевала награды кинопремии «Оскар» в номинациях за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и как лучший иностранный фильм.