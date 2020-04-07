Марк Хэмилл попрощался со «Звёздными войнами»

https://static.news.ru/photo/c428c6e2-78d7-11ea-955e-fa163e074e61_660.jpg Марк Хэммил Фото: Zhao Hanrong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Марк Хэммил, известный как исполнитель роли Люка Скайуокера в «Звёздных войнах», попрощался с киносагой.

Хэмилл опубликовал в Twitter письмо в свете объявления компанией Disney новой серии фильмов и публикаций о приключениях «в далёкой галактике». Своё обращение к поклонникам он назвал «Несколько мыслей о том, что одна эпоха заканчивается, а другая начинается».

Я глубоко благодарен вам за энтузиазм и преданность к далёкой галактике Джорджа, которая будет продолжать расти с новыми рассказчиками в галактику ещё больших размеров с новыми героями, злодеями, экшеном, романтикой и, конечно же, Силой, — написал артист.

A few thoughts as one era ends and another begins... #StarWars pic.twitter.com/ZucNHEPtaS — Mark Hamill (@HamillHimself) April 3, 2020

Актёр отметил, что он вместе с Кэрри Фишер и Харрисоном Фордом представить не могли, каким поражающим воображение явлением обернётся эта скромная картина о космосе, вдохновившая восемь фильмов о семье Скайуокеров.

Как писал NEWS.ru, Disney отправится ещё глубже в прошлое вселенной «Звёздных войн». Компания представила новую эпоху фантастического мира, события в котором происходят за 200 лет до событий первого эпизода киносаги.