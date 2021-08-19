Макконахи рассказал, как напугал секретаршу ложкой ради роли

Голливудский актёр Мэттью Макконахи рассказал, как напугал ложкой секретаршу киностудии, чтобы получить роль в фильме «Техасская резня бензопилой: Следующее поколение». Об этом говорится в видеоролике, опубликованном на официальном YouTube-канале звезды.

Я побежал на кухню, находившуюся в этом же здании, схватил большую столовую ложку из ящика и зажал секретаршу в углу, как будто держал в руке оружие. Я играл эту сцену до тех пор, пока она не заплакала, тогда режиссёр и сама секретарша нашли мою игру достаточно убедительной, и я получил эту роль, — рассказал Макконахи.

Актёр уточнил, что вовсе не собирался сыграть роль злодея Вилмера из четвёртой части «Резни»: он должен был появиться перед публикой в образе романтического персонажа на мотоцикле, но вместо этого загорелся идеей предстать в другом амплуа. Ради этой роли Мэттью даже отложил на месяц поездку в Голливуд и спал все 30 дней съёмок на диване у друга.

Ранее Макконахи назвал причины, по которым он мог бы заняться политикой.