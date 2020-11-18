Актёр Майкл Джордан стал самым сексуальным мужчиной 2020 года

https://static.news.ru/photo/0eed6bac-297b-11eb-beb8-fa163e074e61_660.jpg Майкл Бакари Джордан Фото: Chris Kleponis/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Актёр Майкл Бакари Джордан признан самым сексуальным мужчиной 2020 года. Таковым его признал журнал People.

В рейтинге издания будущая звезда «Чёрной Пантеры» впервые оказался в 2013 году. Тогда его отрекомендовали в числе тех, на кого стоит обратить внимание. Теперь же 33-летний кумир миллионов получил титул самого желанного на планете.

Впрочем, издание отметило не только внешние данные голливудского актёра, но и его заслуги на поприще общественной деятельности.

Джордан также известен тем, что управляет продюсерской компанией Outlier Society Productions, которая впервые представила инклюзивный райдер. По сути, это было требование к режиссёрам включать в техническую команду и в актёрский состав людей разного пола, состояния здоровья, расы и национальности. Кроме того, звезда стал активным участником движения за права чернокожих Black Lives Matter.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram результаты опроса о самых сексуальных звёздах России, согласно которым он стал «лучшим мужчиной». Однако многие интернет-пользователи не согласились с результатами анкетирования, некоторые усомнились, что оно вообще проводилось.