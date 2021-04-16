Ахеджакова выругалась, узнав о съёмках в США ремейка «Иронии судьбы»

https://static.news.ru/photo/462e06b6-9eed-11eb-b170-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка России Лия Ахеджакова эмоционально отреагировала на новость о том, что режиссёр Марюс Вайсберг готовится снять в США ремейк культового фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром».

Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим дерьмом занимаются. Это ерунда собачья, прекратите, — отрезала актриса в разговоре с журналистом «КП-Петербург» и вежливо попрощалась.

82-летняя Ахеджакова сыграла в картине подругу Нади Шевцовой. Известно, что в ремейке её будет играть актриса с афроамериканскими корнями, а роль главной героини исполнит племянница Джулии Робертс Эмма Робертс.

О том, что Марюс Вайсберг намерен снять англоязычную версию фильма «Ирония судьбы» стало известно на этой неделе. Планируется, что съёмки начнутся уже этим летом в Бостоне. В компании пообещали, что в голливудском варианте картины зрителей «ждёт много отличного юмора, романтики и настоящая новогодняя сказка».

Как сообщал NEWS.ru, режиссёр Андрей Кончаловский посоветовал отдать деньги с ремейка «Иронии судьбы» вдове Рязанова. При этом он добавил, что сейчас его мало интересует, что происходит в Америке.