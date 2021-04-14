«Иронию судьбы» переснимут с голливудскими актёрами

https://static.news.ru/photo/beb60966-9d36-11eb-9d4e-96000091f725_660.jpg Фото: Igor Gnevashev/Russian Look

Российский режиссёр Марюс Вайсберг намерен снять англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». В картине под названием About Fate снимутся голливудские актёры Эмма Робертс и Томас Манн. Съёмки должны начаться уже этим летом в Бостоне.

Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот наконец благодаря моему партнёру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий, — цитирует пресс-служба компании «Централ Партнершип» Вайсберга.

В компании пообещали, что в голливудском варианте картины зрителей «ждёт много отличного юмора, романтики и настоящая новогодняя сказка».

Вайсберг — режиссёр, сценарист и продюсер, автор комедий «Бабушка лёгкого поведения», «Гитлер капут!» и «Любовь в большом городе».

Как писал NEWS.ru, в мире советский фильм «Ирония судьбы» так и не стал популярным. На главных иностранных киносайтах IMDb и Rottentomatoes.com у картины всего несколько тысяч оценок и пара десятков рецензий. Как выяснилось, самая главная претензия зрителей — к Жене Лукашину. Иностранцы не понимают, как героиня могла полюбить пьяного человека, который вторгся в её жильё и к тому же повёл себя агрессивно. Кроме того, Лукашин оказался неверен своей невесте, которая ждала его в Москве. В фильме также пропагандируются «неправильные ценности». Порядочные Ипполит и Галя выглядят отрицательными героями, тогда как «истинные злодеи» Женя и Надя выставляются хорошими.

Некоторое недовольство вызывает и хронометраж картины. Ряд пользователей считают, что фильм затянут и ко второму часу сцены начинают повторяться: к Наде снова приходят подруги, герои то ссорятся, то мирятся.