Аморальные личности: иностранцы высказались о фильме «Ирония судьбы»

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Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с лёгким паром!» уже давно стал символом новогодних праздников в России. Без него, как без оливье и мандаринов, невозможно представить 31 декабря.

Однако в мире этот фильм не стал популярным. На главных иностранных киносайтах IMDb и Rottentomatoes.com у картины всего несколько тысяч оценок и пару десятков рецензий.

StarHit» изучил мнение иностранных зрителей о главном новогоднем фильме России. Как выяснилось самая главная претензия — к Жени Лукашину. Иностранцы не понимают, как героиня могла полюбить пьяного человека, который вторгся в её жильё и к тому же повёл себя агрессивно. Кроме того, Лукашин оказался неверен своей невесте, которая ждала его в Москве.

Почему Надя не позвонила в полицию, когда обнаружила в своей постели пьяного незнакомца? Почему она начинает ему помогать, сочувствовать, она же его совсем не знает?! По каким-то причинам она забывает про хорошего жениха и влюбляется в пьяницу. Странные аморальные личности в новогодних декорациях, — написал один из пользователей Сети.

По мнению другого зрителя, в фильме пропагандируются неправильные ценности. Порядочные Ипполит и Галя выглядят отрицательными героями, тогда как «истинные злодеи» Женя и Надя выставляются хорошими.

Никогда не пойму, почему Надя бросила Ипполита. Он же искренне любит её, заботится. А она ведёт себя просто отвратительно по отношению к такому хорошему мужчине, — уверен Кевин из США.

Больше всего зрители жалеют Галю. Она в этой любовной истории стала жертвой. Девушка несоклько лет встречалась с Лукашиным, мечтала создать с ним семью, а он в очередной раз сбежал от ответственности и оказался в Ленинграде.

Галя — очень красивая девушка. Такая искренняя, милая. Самое обидное, что она ни в чём не виновата. Так часто бывает и в реальной жизни. Но совершенно не понимаю, как можно симпатизировать Жене после его поступков. Он обидел Галю, поссорил Надю с женихом, но при этом его ещё считают положительным персонажем, — написала отзыв девушка из Канады.

Некоторое недовольство вызывает и хронометраж картины. Ряд пользователей считают, что фильм затянут и ко второму часу сцены начинают повторяться: к Наде снова приходят подруги, герои то ссорятся то мирятся.

К музыкальному сопровождению фильма у иностранцев не возникло никаких претензий. Особенно они отметили песню в исполнении Андрея Мягкова «Я спросил у ясеня».

Как писал NEWS.ru, картина «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» вновь оказалась любимой новогодней лентой россиян. Однако в последние десять лет в популярности комедию Эльдара Рязанова конкуренцию составляет история про американского мальчика «Один дома».

«Иронию судьбы» своим любимым новогодним фильмом назвали 26% респондентов. Десять лет назад за этот фильм голосовали 42% человек. Картину «Один дома» любят смотреть больше других 20% россиян, хотя десятилетие назад эта история набирала лишь 3% голосов.