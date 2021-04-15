Кончаловский призвал отдать деньги с ремейка «Иронии судьбы» вдове Рязанова

https://static.news.ru/photo/392f152e-9ddd-11eb-a21f-96000091f725_660.jpg Андрей Кончаловский Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Режиссёр Андрей Кончаловский посоветовал отдать деньги с ремейка «Иронии судьбы» вдове Рязанова. Об этом он заявил NEWS.ru.

Таким образом режиссёр прокомментировал новость о том, что в США снимут англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». В картине под названием About Fate снимутся голливудские актёры Эмма Робертс и Томас Манн.

Пускай заплатят деньги вдове Рязанова, это было бы хорошо, — сказал Кончаловский.

Он добавил, что сейчас его мало интересует, что происходит в Америке.

Ранее сообщалось, что российский режиссёр Марюс Вайсберг намерен снять ремейк для американской аудитории. В голливудском варианте картины зрителей «ждёт много отличного юмора, романтики и настоящая новогодняя сказка».

Вайсберг — режиссёр, сценарист и продюсер, автор комедий «Бабушка лёгкого поведения», «Гитлер капут!» и «Любовь в большом городе».

Как писал NEWS.ru, фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не вошёл в список номинантов на «Оскар».

Картина вышла в прокат в России 12 ноября 2020 года. В своём фильме режиссёр пытался показать противоречия в жизни старшего поколения, людей, которые пережили Великую Отечественную войну и восстанавливали страну после событий 1941–1945 годов.