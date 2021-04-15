Кончаловский призвал отдать деньги с ремейка «Иронии судьбы» вдове Рязанова

Режиссёр Андрей Кончаловский посоветовал отдать деньги с ремейка «Иронии судьбы» вдове Рязанова. Об этом он заявил NEWS.ru.
Таким образом режиссёр прокомментировал новость о том, что в США снимут англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». В картине под названием About Fate снимутся голливудские актёры Эмма Робертс и Томас Манн.
Пускай заплатят деньги вдове Рязанова, это было бы хорошо, — сказал Кончаловский.
Он добавил, что сейчас его мало интересует, что происходит в Америке.
Ранее сообщалось, что российский режиссёр Марюс Вайсберг намерен снять ремейк для американской аудитории. В голливудском варианте картины зрителей «ждёт много отличного юмора, романтики и настоящая новогодняя сказка».
Вайсберг — режиссёр, сценарист и продюсер, автор комедий «Бабушка лёгкого поведения», «Гитлер капут!» и «Любовь в большом городе».
Как писал NEWS.ru, фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не вошёл в список номинантов на «Оскар».
Картина вышла в прокат в России 12 ноября 2020 года. В своём фильме режиссёр пытался показать противоречия в жизни старшего поколения, людей, которые пережили Великую Отечественную войну и восстанавливали страну после событий 1941–1945 годов.