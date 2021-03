Фильм Кончаловского не вошёл в список номинантов на «Оскар»

До этого работа Кончаловского попала в шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Иностранный художественный фильм».

«Дорогие товарищи!» основан на реальных событиях — забастовке на городском заводе в Новочеркасске в 1962 году. Картина вышла в прокат в России 12 ноября 2020 года. В своём фильме режиссёр пытался показать противоречия в жизни старшего поколения, людей, которые пережили Великую Отечественную войну и восстанавливали страну после событий 1941–1945 годов.

За статуэтку в категории «Лучший фильм» будут бороться ленты «Отец», «Манк», «Минари», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды» и «Звук металла».

Энтони Хопкинс и Чедвик Боузман номинированы на «Оскар» в категории «Лучший актер».