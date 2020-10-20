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Красавица советского кино: какие роли Ирины Скобцевой были самыми яркими

13:56, 20 октября 2020
Фото: Дмитрий Козлов/РИА Новости

20 октября в возрасте 93 лет умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева. За годы своей кинокарьеры она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах.

Дебют Ирины Скобцевой в кино состоялся в 1955 году в фильме Сергея Юткевича «Отелло» в роли Дездемоны. В 1956-м на Каннском кинофестивале эта картина получила приз за лучшую режиссуру, а Скобцева была удостоена звания «Мисс шарм Каннского кинофестиваля».

На съёмках «Отелло» её партнёром был актёр и режиссёр Сергей Бондарчук, который стал её мужем в 1959-м. Впоследствии они неоднократно работали вместе на съёмочной площадке и вели актёрскую мастерскую. 

С 1956 года Скобцева была актрисой московского Театра-студии киноактёра (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). В кино она играла характерные роли. Среди её самых известных киноработ: Марьяна в мелодраме «Серёжа», Кира в комедии «Обыкновенный человек», Элен Безухова в киноэпопее «Война и мир», Лидия Сергеевна в комедии «Зигзаг удачи» и другие.

Самые яркие кадры актрисы в кино и в жизни — в фотогалерее NEWS.ru.

В. Козлов/РИА Новости

Кадр из фильма «Серёжа»

Russian Look

Кадр из фильма «Отелло»

Russian Look

На съёмках фильма «Судьба человека»

Russian Look

На съёмках фильма «Они сражались за Родину»

Russian look

Конференция кинематографистов

Russian Look

Кадр из фильма «Зигзаг удачи», 1968

Мосфильм

Кадр из фильма «Война и мир», 1968

Russian Look

Василий Малышев/РИА Новости

Чигляков/РИА Новости

Артистка Ирина Скобцева (справа) в роли Сузи в фильме «Суд сумасшедших» (режиссёр Григорий Рошаль)

РИА Новости

Сергей Бондарчук (слева) и Ирина Скобцева (вторая слева) в художественном фильме «Молчание доктора Ивенса»

РИА Новости

С Сергеем Бондарчуком, 1973 год

Igor Gnevashev/Global Look Press

Dmitry Golubovich/Global Look Press

С Владимиром Машковым, 2008 год

Ali Magomedov/Global Look Press

Максим Шеметов/ТАСС

Дмитрий Козлов/РИА Новости

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