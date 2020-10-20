Красавица советского кино: какие роли Ирины Скобцевой были самыми яркими

20 октября в возрасте 93 лет умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева. За годы своей кинокарьеры она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах.

Дебют Ирины Скобцевой в кино состоялся в 1955 году в фильме Сергея Юткевича «Отелло» в роли Дездемоны. В 1956-м на Каннском кинофестивале эта картина получила приз за лучшую режиссуру, а Скобцева была удостоена звания «Мисс шарм Каннского кинофестиваля».

На съёмках «Отелло» её партнёром был актёр и режиссёр Сергей Бондарчук, который стал её мужем в 1959-м. Впоследствии они неоднократно работали вместе на съёмочной площадке и вели актёрскую мастерскую.

С 1956 года Скобцева была актрисой московского Театра-студии киноактёра (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). В кино она играла характерные роли. Среди её самых известных киноработ: Марьяна в мелодраме «Серёжа», Кира в комедии «Обыкновенный человек», Элен Безухова в киноэпопее «Война и мир», Лидия Сергеевна в комедии «Зигзаг удачи» и другие.

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В. Козлов/РИА Новости Кадр из фильма «Серёжа» Russian Look Кадр из фильма «Отелло» Russian Look На съёмках фильма «Судьба человека» Russian Look На съёмках фильма «Они сражались за Родину» Russian look Конференция кинематографистов Russian Look Кадр из фильма «Зигзаг удачи», 1968 Мосфильм Кадр из фильма «Война и мир», 1968 Russian Look Василий Малышев/РИА Новости Чигляков/РИА Новости Артистка Ирина Скобцева (справа) в роли Сузи в фильме «Суд сумасшедших» (режиссёр Григорий Рошаль) РИА Новости Сергей Бондарчук (слева) и Ирина Скобцева (вторая слева) в художественном фильме «Молчание доктора Ивенса» РИА Новости С Сергеем Бондарчуком, 1973 год Igor Gnevashev/Global Look Press Dmitry Golubovich/Global Look Press С Владимиром Машковым, 2008 год Ali Magomedov/Global Look Press Максим Шеметов/ТАСС Дмитрий Козлов/РИА Новости