https://static.news.ru/photo/3d64edf6-48db-11ea-8492-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eimear Noone/twitter.com

Ирландка Имер Нун, известная как автор музыки для видеоигр, станет первой женщиной, управляющей оркестром на церемонии вручения кинопремии «Оскар».

Артистка будет дирижировать ансамблем из 42 музыкантов, которые исполнят музыку из пяти саундтреков — номинантов Американской академии кинематографических искусств и наук, сообщает Би-би-си.

Принять участие в мероприятии ей предложил музыкальный руководитель «Оскара» Рики Майнор.

Нун известна своей работой над композициями в таких известных играх, как World of Warcraft, Diablo III и The Legend of Zelda.

На звание главного композитора музыки к фильму по версии премии «Оскар» претендуют Хильдур Гуднадоуттир («Джокер»), Александр Деспла («Маленькие женщины»), Рэнди Ньюман («Брачная история»), Томас Ньюман («1917») и Джон Уильямс («Звёздные войны: Скайуокер. Восход»), писал NEWS.ru.