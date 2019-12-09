https://static.news.ru/photo/ae1b89c4-19ab-11ea-a1b9-fa163e074e61_660.jpg Ольга Любимова Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Кинематографисты из КНР станут первыми, кто снимет фильм в России по системе рибейтов, предусматривающей компенсацию части съёмочных расходов.

Об этом сообщила директор департамента кинематографии Минкульта РФ Ольга Любимова, выступая на профильном форуме в городе Санья в Китае. Чиновница отметила, что съёмки фильма начнутся в 2020 году, передаёт ТАСС. Любимова также подчеркнула, что Китай был выбран из нескольких стран, обратившихся с просьбой к РФ первыми опробовать систему рибейтов.

Мы будем рады видеть китайских коллег у нас в стране, мы будем рады помочь им снимать и осуществлять их самые невероятные, талантливые мечты, — заявила представитель Минкульта.

В ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее иностранным кинокомпаниям рассчитывать на компенсацию средств, потраченных на съёмки фильмов на территории РФ, при соблюдении ряда условий. Как сообщал NEWS.ru, на максимальный размер субсидии зарубежные кинематографисты могут рассчитывать в случае положительного влияния на российскую экономику — например, если потратят не менее 75 млн рублей на съёмки или если съёмочная группа не менее чем на 80% будет состоять из российских резидентов.