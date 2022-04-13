Кинокритик объяснила, почему «Мистер Нокаут» должен иметь зрительский успех
Кинокритик Москвина: «Мистер Нокаут» снят по канону «легенда советского спорта»
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
19:10, 13 апреля 2022
Кадр из фильма «Мистер Нокаут», актёр Виктор ХоринякФото: kinopoisk.ru
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Фильм «Мистер Нокаут» о легендарном советском боксёре Валерии Попенченко снят по образцу «легенда советского спорта», а такие фильмы имеют успех, сообщила кинокритик Татьяна Москвина. В центре подобных картин отношения молодого таланта и одержимого тренера в исполнении знаменитого артиста. И они важнее других, пишет критик в колонке издания argumenti.ru.
Сценаристы Олег и Владимир Пресняковы создали бы и продолжение истории Попеченко — ранний уход из спорта и гибель в 37 лет от несчастного случая, но такому фильму это не нужно, считает Москвина.
Нужна история о том, как герой преодолел свои слабости и страхи под водительством магического Тренера и победил полностью и абсолютно и на профессиональном поприще, и в личной жизни. На этом торжественном аккорде фильм по канону «легенда советского спорта» обязан заканчиваться, — заявила она.
Москвина добавила, что режиссёр картины Артём Михалков остаётся сыном знаменитого отца Никиты Михалкова, даже если делал фильм самостоятельно.
Ранее российский актёр Сергей Безруков, исполнивший роль тренера, рассказал о съёмках спортивной драмы «Мистер Нокаут». В своём аккаунте в Instagram Безруков показал форму Олимпиады 1964 года.