Драйвер, Вашингтон и Рейнольдс: кинокритик рассказал о будущем «бондианы»

Кинокритик Роман Григорьев в комментарии для NEWS.ru назвал подходящие кандидатуры на роль следующего агента 007. По мнению эксперта, будущими звёздами «бондианы» могли бы стать Адам Драйвер, Джон Вашингтон и Райан Рейнольдс, а вот Идрис Эльба, Том Харди и Симу Лю — не подходят.

Мне нравится Джон Вашингтон. У него благородное лицо и с ним можно поиграть в этой роли. Если его побрить — он бы хорошо смотрелся в этом амплуа. <...>У Идриса Эльбы слишком лукавые глазки, а у Бонда должна быть простая рубленая морда. Он классный, но больше подходит на роль злодея, — считает Григорьев.

Помимо Вашингтона, на роль агента британской разведки хорошо бы подошёл звезда «Дедпула», Райан Рейнольдс, но только при условии, что тот «насупится», считает Григорьев. По мнению кинокритика, Рейнольдс застрял в амплуа «хорошего парня», который вечно улыбается и относится ко всему с юмором, Бонд же должен быть посерьёзнее. Ещё одной подходящей кандидатурой Роман считает Адама Драйвера, известного по роли злодея Кайло Рена в седьмом эпизоде «Звёздных войн». Кинокритик назвал Драйвера «кривым и нестандартным», но, по его мнению, таким и должен быть Бонд: открытым, благородным и с «таким лицом, чтобы с него легко считывались эмоции».

Григорьев также предположил, что если бы серию фильмов про Бонда снимали на русский манер, то нашим аналогом агента 007 мог бы стать актёр Владимир Вдовиченков. Однако, заметил Григорьев, многое зависит от того, удастся ли звезде «Бригады» отойти от старых образов и показать благородного агента спецслужбы, а не «ряженого петрушку» в модном костюме.

Ранее Григорьев объяснил, почему призёры зрительских симпатий, Том Харди и Симу Лю, не подходят для роли спецагента британской разведки, Джеймса Бонда.