https://static.news.ru/photo/75203112-cc8d-11e9-9e4e-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Кэмерон Фото: ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал о планах сделать из шестой части франшизы «Терминатор» трилогию.

По его словам, при создании нового фильма несколько недель ушло на проработку сюжета, чтобы знать, какого рода историю рассказать «дабы не разочаровать» исполнительницу роли Сары Коннор Линду Хэмилтон.

Когда мы более-менее разобрались, то поняли, что это должна быть серия из трёх фильмов. Такой вариант позволит нам представить зрителям отличную историю, — отметил он.

Кэмерон также отметил, что судьба трилогии зависит от коммерческого успеха «Тёмных судеб», передаёт Deadline .