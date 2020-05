Кейт Бланшетт появится в «Симпсонах»

https://static.news.ru/photo/a3069090-951d-11ea-acac-fa163e074e61_660.jpg Кейт Бланшетт Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Австралийская актриса Кейт Бланшетт появится в мультсериале «Симпсоны». Она примет участие в заключительном эпизоде 31-го сезона шоу.

Бланшетт сыграет персонажа по имени Элейн в серии под названием The Way of the Dog («Путь собаки»). Эпизод расскажет о трагическом прошлом пса по кличке Маленький помощник Санты, живущего у Симпсонов. Изображение Элейн опубликовал TVLine.

The Simpsons Finale: Cate Blanchett Dives Into Santa's Little Helper's 'Tragic Past' — First Look https://t.co/UyvzZ76PQd pic.twitter.com/j9wdhv2NxD — BetaSeries News (@BetaSeries_News) May 12, 2020

Какую именно роль сыграет в сериале персонаж Бланшетт, неизвестно, однако отмечается, что собака может быть хорошо знакома с Элейн.

