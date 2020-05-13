Кино

Кейт Бланшетт появится в «Симпсонах»

16:15, 13 мая 2020
Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Австралийская актриса Кейт Бланшетт появится в мультсериале «Симпсоны». Она примет участие в заключительном эпизоде 31-го сезона шоу.

Бланшетт сыграет персонажа по имени Элейн в серии под названием The Way of the Dog («Путь собаки»). Эпизод расскажет о трагическом прошлом пса по кличке Маленький помощник Санты, живущего у Симпсонов. Изображение Элейн опубликовал TVLine.

Какую именно роль сыграет в сериале персонаж Бланшетт, неизвестно, однако отмечается, что собака может быть хорошо знакома с Элейн.

Как писал NEWS.ru, американский телеканал Fox опубликовал вступление нового эпизода мультсериала «Симпсоны», в котором главные герои занялись экстремальным спортом в VR. Видео сделано в качестве так называемого кауч-гэга («диванная шутка»).

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях