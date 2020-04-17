Персонажи «Симпсонов» сыграли в VR-симуляторе в новом видео

Американский телеканал Fox опубликовал вступление нового эпизода мультсериала «Симпсоны», в котором главные герои занялись экстремальным спортом в VR.
В ролике, получившем название «Экстримсоны», отец семейства Гомер прыгает с парашютом, его жена Мардж занимается сёрфингом, сын Барт спускается с горы на сноуборде, старшая дочь Лиза занимается дайвингом, а младшая, Мэгги, катается на трёхколёсном велосипеде по дороге.
Видео сделано в качестве так называемого кауч-гэга («диванная шутка»). В начале каждого эпизода сериала показывают заставку о том, как главные герои прибегают на диван, чтобы посмотреть телевизор, и каждый раз это происходит по-разному. Новый ролик вошёл в 18-й эпизод 31-го сезона анимационного шоу.
Семья окунается в экстрим, сидя в гостиной, — говорится в подписи к заставке.
Как писал NEWS.ru, американский композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к мультсериалу «Симпсоны», рассказал о возможном закрытии шоу. 31-й сезон проекта может стать последним.
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