Хабенский объяснил, почему отказывается от некоторых киноработ

Российский актёр Константин Хабенский верит, что иные киноработы или театральные постановки отражаются на судьбе артистов. Он признался, что в том числе и из-за этого суеверия «обходит стороной» некоторые предложения.
Об этом Хабенский рассказал в эфире «Мхатовских пятниц», которые в режиме онлайн проводит Вадим Верник. Артист также сообщил, что довольно критически оценивает роль Алексея Турбина в спектакле Сергея Женовача «Белая гвардия».
Роль Алексея Турбина не была сделана до конца, я не успел найти, нащупать болевую точку что ли, которая была бы интересна и мне, и зрителю, — признался Хабенский.
Как писал NEWS.ru, Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова из-за введённых в России ограничительных санитарных мер решил перевести в онлайн свои традиционные «Мхатовские пятницы» — неформальные встречи с актёрами разных поколений. Как рассказала пресс-атташе МХТ Наталья Витвицкая, записи всех прошедших ранее «Мхатовских пятниц» доступны на YouTube. Онлайн-версии проходят в форме трансляции в Instagram.
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