Хабенский объяснил, почему отказывается от некоторых киноработ

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С 8 мая в России началась коммерческая демонстрация кинофильмов в так называемых автокинотеатрах. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Первый автокинотеатр открылся в Калининграде. Как сообщает РБК, разрешение на работу было получено у руководства региона. На первый сеанс было продано 98 билетов на общую сумму 44 тысячи рублей. Показывали...