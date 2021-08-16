«Главный герой» с Райаном Рейнольдсом стал лидером российского кинопроката

Американский комедийный боевик «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли стал лидером в рейтинге самых кассовых фильмов российского кинопроката и СНГ за прошедшие выходные, собрав 214,6 млн рублей. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

Сюжет картины повествует о работнике банка, который изо дня в день выполняет скучную, рутинную работу. В определённый момент герой Райана Рейнольдса понимает, что он — второстепенный персонаж в компьютерной игре Free City. Он знакомится с девушкой по имени Molotovgirl (Джоди Комер), которая объясняет ему правила игры и помогает стать главным героем. Персонажем подруги героя управляет девушка Милли, которая создала эту игру вместе с другом Кийзом. Они стали жертвой обмана главного злодея, самовлюблённого магната Антвана (Тайка Вайтити), который управляет Free City.

Ранее лидирующую позицию в российском кинопрокате занимал фильм Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Сейчас же он находится на втором месте рейтинга, уступая блокбастеру с Рейнольдсом в главной роли.