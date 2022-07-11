Глава жюри Московского кинофестиваля заявил о принципе «вне политики» Глава жюри Московского кинофестиваля Кудрявцев заявил о принципе «вне политики»

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Иван Кудрявцев

Фестивали кино должны быть вне политики и избегать каких-то запретов, сообщил глава отборочного комитета 44-го Московского международного кинофестиваля Иван Кудрявцев «Радио 1». Московский кинофестиваль является открытой площадкой, на которой картину покажут, если жюри устроит её качество, заверил он.

Фестиваль — это вещь, которая должна быть вне политики и делать всё для этого. Не дело фестивалей включать какие-то запреты, ломать какие-то мосты, рвать какие-то нити связей. Мы — открытая площадка, куда можно заявить свой фильм и показать его, если качество проекта устроит отборочную комиссию, — сказал Кудрявцев.

Он также назвал российский кинопрокат слишком коротким и быстрым, с малым количеством кинотеатров в небольших городах. По мнению Кудрявцева, когда кинотеатров будет больше и они станут привлекать зрителей на специальные программы и показы, на творческие встречи, ситуация изменится.

В марте кинокритик Василий Корецкий заявил, что отмена фестиваля «Кинотавр» — сигнал для всей отрасли, так как ситуация в кинопроизводстве «приближается к катастрофе». Спикер не исключил, что несмотря на производство ряда проектов, ситуация в отрасли близка к очень тяжёлой.