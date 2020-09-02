Глава Минкульта предложила наследникам Цоя решать спор с Учителем в суде

https://static.news.ru/photo/0d59d1ec-edb5-11ea-937f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя «Цой» выдано на законных основаниях и любые претензии наследников музыканта Виктора Цоя должны решаться путём подачи иска к режиссёру.

В установленные сроки продюсеры подали в Минкультуры документы и все необходимые материалы, никаких нарушений законодательства обнаружено не было, и в соответствии с постановлением правительства мы обязаны были выдать прокатное удостоверение для этого релиза. Если сегодня возникают какие-то претензии, например, со стороны наследников к продюсерам, то они должны решаться в судебном порядке, — приводит слова Любимовой ТАСС.

Как ранее сообщал NEWS.ru, сын лидера группы «Кино» Александр Цой написал письмо на имя президента с просьбой не допускать выхода фильма на большие экраны, так как родственники Виктора Цоя недовольны сценарием фильма Алексея Учителя. Копии письма, по словам сына рок-певца, направлены премьер-министру Михаилу Мишустину и министру культуры Ольге Любимовой. Также текст письма был опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

Режиссёр Алексей Учитель заявлял, что «недоумевает» по поводу критики со стороны наследников Цоя. Режиссёр напомнил, что в его картине излагается вымышленная история и в ней нет актёра, исполняющего роль музыканта. Также он призвал не возлагать на президента России роль главного цензора страны.