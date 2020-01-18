https://static.news.ru/photo/8d613958-3a04-11ea-912f-fa163e074e61_660.jpg Хэнк Азариа Фото: Dave Starbuck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актёр Хэнк Азариа заявил, что больше не будет озвучивать героя сериала «Симпсонов» Апу после критики в адрес индийца.

Индийца Апу, владельца магазина «На скорую руку», обвиняли за то, что его образ навязывает стереотипы о людях южноазиатского происхождения.

Озвучивавший его Азариа совместно с создателями мультсериала решил больше не озвучивать своего героя. Что дальше будет с Апу, неизвестно. Конкретных планов на судьбу героя у авторов пока что нет, пишет портал Film.

Актёр надеется, что его персонаж не пропадёт из «Симпсонов» и, возможно, авторы найдут способ как-то изменить его и пригласят другого актёра для его озвучки.

Ранее NEWS.ru писал, что американский композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к мультсериалу «Симпсоны», рассказал о возможном закрытии шоу. Эльфман заявил, что 31-й сезон сериала может стать последним.