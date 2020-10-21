«Гарри Поттер» оказался в числе самых удачных экранизаций по мнению россиян

https://static.news.ru/photo/76a0f522-1439-11eb-878c-fa163e074e61_660.jpg «Гарри Поттер и философский камень» Фото: Warner Bros.

Россияне назвали фильмы о волшебнике Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг самыми удачными экранизациями в истории кино.

Второе место заняла трилогия «Властелин колец» по произведению Джона Р. Р. Толкина и «Зелёная миля» по роману Стивена Кинга.

Также среди удачных экранизаций россияне назвали сериал 1995 года по книге Джейн Остин «Гордость и предубеждение», «Унесённые ветром» по роману Маргарет Митчелл, экранизации книг Сьюзен Коллинз «Голодные игры» и Стивена Кинга «Побег из Шоушенка».

Помимо этого, зрители высоко оценили «Войну и мир» Сергея Бондарчука по произведению Льва Толстого, экранизацию романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», «Сумерки» по саге Стефани Майер и филма «Бойцовский клуб» по книге Чака Паланика.

Самыми неудачными экранизациями участники опроса назвали «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова по серии книг Сергея Лукьяненко, «Тёмную башню» по одноименному циклу Стивена Кинга, а также «Хоббит».

Более 63% россиян предпочитают прочитать или послушать книгу перед просмотром экранизации, а 59% заявили, что зарубежные режиссёры не могут снимать качественные фильмы по русской классике, передаёт РИА Новости.

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