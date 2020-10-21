«Гарри Поттер» оказался в числе самых удачных экранизаций по мнению россиян

Россияне назвали фильмы о волшебнике Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг самыми удачными экранизациями в истории кино.
Второе место заняла трилогия «Властелин колец» по произведению Джона Р. Р. Толкина и «Зелёная миля» по роману Стивена Кинга.
Также среди удачных экранизаций россияне назвали сериал 1995 года по книге Джейн Остин «Гордость и предубеждение», «Унесённые ветром» по роману Маргарет Митчелл, экранизации книг Сьюзен Коллинз «Голодные игры» и Стивена Кинга «Побег из Шоушенка».
Помимо этого, зрители высоко оценили «Войну и мир» Сергея Бондарчука по произведению Льва Толстого, экранизацию романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», «Сумерки» по саге Стефани Майер и филма «Бойцовский клуб» по книге Чака Паланика.
Самыми неудачными экранизациями участники опроса назвали «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова по серии книг Сергея Лукьяненко, «Тёмную башню» по одноименному циклу Стивена Кинга, а также «Хоббит».
Более 63% россиян предпочитают прочитать или послушать книгу перед просмотром экранизации, а 59% заявили, что зарубежные режиссёры не могут снимать качественные фильмы по русской классике,
Ранее NEWS.ru писал, что роман «Убить пересмешника» американской писательницы Харпер Ли оказался книгой, которую чаще всего фотографируют для Instagram. В соцсети удалось найти 175 564 публикации, на которых запечатлена обложка или разворот произведения.