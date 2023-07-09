Гармаш намекнул на съемки нового «Чебурашки» Актер Сергей Гармаш намекнул на появление новой части фильма «Чебурашка»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Сергей Гармаш

Фильм «Чебурашка» признан победителем в номинации «Самый-самый» на Международном детском кинофестивале «Алые Паруса» имени Василия Ланового в детском центре «Артек». Награду получил исполнитель главной роли в картине, народный артист России Сергей Гармаш. В ответном слове актер поблагодарил жюри за высокую оценку и намекнул на появление новой части фильма «Чебурашка», передает журналист NEWS.ru.

Я обещаю поговорить с Чебурашкой и уговорить его, чтобы он приехал к вам с новой историей, — сказал Гармаш.

О возможном продолжении «Чебурашки» ранее говорил режиссер фильма Дмитрий Дьяченко. В январе 2023 года он признался, что не ожидал такого кассового успеха картины и пообещал, что фильм о «Чебурашке» получит продолжение.

Международный детский кинофестиваль «Алые Паруса» имени В. С. Ланового завершился 8 июля. За неделю кинофестиваля «артековцы» посмотрели 74 картины, из них девять — в основном конкурсе. По словам продюсера кинофестиваля народного артиста России Андрея Соколова, все картины прошли тщательный отбор экспертного совета фестиваля. Главный критерий — фильмы должны быть добрыми, поучительными и воспитывать патриотизм.

Победителями стали: в номинации «Лучшая девочка-актриса» — Василиса Немцова (фильм «Сокровища партизанского леса», режиссер Юрий Ильин), в номинации «Лучший мальчик-актер» — Эрик Панич (фильм «Грозный папа», режиссеры Карен Оганесян и Юрий Коробейников). Лучшей актрисой назвали Ольгу Красько (фильм «Соль, фасоль и антресоль или части счастья», режиссер Евгения Куль), лучшим актером — Федора Добронравова (фильм «Мой папа — вождь», режиссер Егор Кончаловский).

В номинации «Лучший анимационный фильм» победил мультфильм «Изумительный Морис», в номинации «Самый добрый фильм» — «Чук и Гек. Большое приключение» (режиссер Александр Котт), «Самый увлекательный фильм» — «Иван Семенов. Школьный переполох» (режиссер Антон Богданов), «Самый мудрый фильм» — «Я читаю» (режиссер Ольга Акатьева) и «Солнце на вкус» (режиссер Эльдар Салаватов).

В номинации «Продюсерское кино», которое снимают сами дети под руководством наставников, победителями признаны короткометражные фильмы «Артекхаус» (наставник — актер Янис Политов и лагерь «Озерный») и «Вендетта» (наставники — актеры Иван Жвакин и Наталья Громова и лагерь «Хрустальный»).