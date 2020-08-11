Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров

Издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых актёров мира. Первое место занял Дуэйн «Скала» Джонсон.
За год Джонсон заработал $87,5 млн,
Вторым по уровню доходов оказался Райан Рейнольдс с годовой прибылью в $71,5 млн. Он тоже принял участие в «Красном уведомлении» и исполнил главную роль в проекте Netflix «Призрачная шестёрка», который принёс ему $20 млн.
Тройку лидеров замыкает Марк Уолберг, заработавший $58 млн. Лента с его участием под названием «Правосудие Спенсера» стала третьей по популярности среди картин того же Netflix.
В списке также оказались Бен Аффлек ($55 млн), Вин Дизель ($54) и индийский актёр Акшай Кумар ($48,5).
Единственная в списке звезда Болливуда заработал большую часть денег на рекламе всего: «от мультивитаминов до туалетных очистителей», — говорится в комментарии журналистов.
Ранее издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых звёзд мира. Его возглавила модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер, писал NEWS.ru.
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