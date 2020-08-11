Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров

https://static.news.ru/photo/be8caa94-dbda-11ea-90a0-fa163e074e61_660.jpg Дуэйн Джонсон Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых актёров мира. Первое место занял Дуэйн «Скала» Джонсон.

За год Джонсон заработал $87,5 млн, отмечает издание. Он получил $23,5 млн от стримингового сервиса Netflix за роль в фильме «Красное уведомление», который выйдет в скором времени. Кроме того, артисту удалось заработать на линейке Project Rock бренда спортивной одежды Under Armour.

Вторым по уровню доходов оказался Райан Рейнольдс с годовой прибылью в $71,5 млн. Он тоже принял участие в «Красном уведомлении» и исполнил главную роль в проекте Netflix «Призрачная шестёрка», который принёс ему $20 млн.

Тройку лидеров замыкает Марк Уолберг, заработавший $58 млн. Лента с его участием под названием «Правосудие Спенсера» стала третьей по популярности среди картин того же Netflix.

В списке также оказались Бен Аффлек ($55 млн), Вин Дизель ($54) и индийский актёр Акшай Кумар ($48,5).

Единственная в списке звезда Болливуда заработал большую часть денег на рекламе всего: «от мультивитаминов до туалетных очистителей», — говорится в комментарии журналистов.

Ранее издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых звёзд мира. Его возглавила модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер, писал NEWS.ru.