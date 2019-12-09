https://static.news.ru/photo/7cd6ba54-19cf-11ea-9f9b-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Дамбо» Фото: Walt Disney Pictures

Американские критики назвали десять худших фильмов уходящего года. В список попал фильм ­— продолжение известной франшизы и ремейк мультфильма Disney «Дамбо» Тима Бёртона.

Также в антирейтинг попали фильмы «Стекло» М. Найт Шьямалана за утомительный сюжет, «Море соблазна» Стивена Найта за слабый сценарий и комедия «Лакиша», продвигающая стереотип о бесстыдных афроамериканских женщинах.

По мнению критика Питера Дебружа, картина Yesterday Дэнни Бойла оскорбляет само понятие поп-культуры, сообщает телеканал «Звезда».

Другой критик Оуэн Глиберман считает картину «Люди в чёрном: Интернешнл» неудавшимся продолжением серии, а «Рождество на двоих» — приторной комедией.

Также досталось биографическому фильму об Элтоне Джоне. «Рокетмен» Глиберман называет полным клише, а фильм «Проклятие Аннабель 3» — ничем не выделяющимся в череде одинаковых хорроров.

Ранее профессиональный французский журнал о кино Les Cahiers du cinema опубликовал список лучших фильмов десятилетия. Рейтинг возглавил сериал американца Дэвида Линча «Твин Пикс: Возвращение» 2017 года, писал NEWS.ru.