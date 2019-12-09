Американские критики назвали десять худших фильмов уходящего года. В список попал фильм — продолжение известной франшизы и ремейк мультфильма Disney «Дамбо» Тима Бёртона.
Также в антирейтинг попали фильмы «Стекло» М. Найт Шьямалана за утомительный сюжет, «Море соблазна» Стивена Найта за слабый сценарий и комедия «Лакиша», продвигающая стереотип о бесстыдных афроамериканских женщинах.
По мнению критика Питера Дебружа, картина Yesterday Дэнни Бойла оскорбляет само понятие поп-культуры,
Другой критик Оуэн Глиберман считает картину «Люди в чёрном: Интернешнл» неудавшимся продолжением серии, а «Рождество на двоих» — приторной комедией.
Также досталось биографическому фильму об Элтоне Джоне. «Рокетмен» Глиберман называет полным клише, а фильм «Проклятие Аннабель 3» — ничем не выделяющимся в череде одинаковых хорроров.
Ранее профессиональный французский журнал о кино Les Cahiers du cinema опубликовал список лучших фильмов десятилетия. Рейтинг возглавил сериал американца Дэвида Линча «Твин Пикс: Возвращение» 2017 года, писал NEWS.ru.
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