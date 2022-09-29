Фильм о Сергее Эйзенштейне могут показать на мировых кинофестивалях Продюсер Китт: фильм «Броненосец» о режиссере Эйзенштейне могут показать на мировых фестивалях

Фото: kinopoisk

Кадр из фильма «Броненосец»

Фильм «Броненосец» о режиссере Сергее Эйзенштейне планируют показать на мировых кинофестивалях, рассказал продюсер по продвижению киноленты Михаэль Китт. Он также сообщил, что в Москве и Санкт-Петербурге пройдут выставки с эскизами Эйзенштейна и эксклюзивными декорациями и реквизитом, созданными специально для съемок фильма, пишет INFOX.ru.

Весной следующего года пройдут выставки в Москве и Санкт-Петербурге, где представят не только эскизы и картины самого Сергея Эйзенштейна, но и эксклюзивные декорации и реквизит, созданные специально для съемок фильма, — отметил специалист.

25 сентября в Петербурге стартовал второй этап съемок фильма «Броненосец» о Сергее Эйзенштейне, который расскажет о пути становления будущего режиссера как кинематографиста. Они пройдут в особых иммерсивных декорациях, созданных по эскизам самого режиссера. Отмечается, что фильм «Броненосец» станет первым в цикле игровых и документальных фильмов, объединенных проектом «Мир Эйзенштейна».

Ранее стало известно, что президиум Киноакадемии России решил не выдвигать отечественный фильм на «Оскар» в 2022 году. Это второй случай за последние 30 лет. РФ не отправляла фильм на «Оскар» в 1992 году. Кинокритик Давид Шнейдеров это решение назвал отвратительным. По его мнению, это «откровенное силовое давление» на членов Российского оскаровского комитета. Он поддержал режиссеров Павла Чухрая и Николая Досталя, которые в знак протеста покинули организацию.