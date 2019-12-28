Экранизации мюзикла «Кошки» может стать самой провальной картиной 2019 года.
При бюджете в $95 млн и рекламной компании в $115 млн, фильм собрал в прокате только $15 млн за первые выходные,
В США в стартовый уикенд собрал всего $6,5 млн. Отмечается, что низкие показатели в прокате не были сюрпризом, потому что картина получила разгромные оценки от критиков.
Как писал NEWS.ru, в американский прокат «Кошки» попали с недоработанными спецэффектами. После премьеры в кинотеатры выслали плёнки с обновлённой версией картины.
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