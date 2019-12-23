Кадр из фильма «Кошки» Кадр из фильма «Кошки» Фото: Amblin Entertainment

В американский прокат попала версия экранизации мюзикла «Кошки» с недоработанными спецэффектами.

На недочёты со стороны художников обратила внимание автор издания Variety Жанель Райли в Twitter.

Она отметила, что после премьеры в кинотеатры выслали плёнки с обновлённой версией картины.

Как понять, не попадётся ли вам старая версия? Ищите, например, человеческую руку Джуди Денч с обручальным кольцом, и всё такое, — написала журналистка.

Как сообщил источник Variety, изменения и доработки коснутся только внешнего вида фильма, хронометраж картины не изменится.

Ранее NEWS.ru писал о том, что компания Polydor Records опубликовала саундтрек, записанный к экранизации американского мюзикла «Кошки». Авторство композиций принадлежит композитору Эндрю Ллойду-Уэбберу, который также написал музыку к оригинальной постановке.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях