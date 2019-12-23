https://static.news.ru/photo/ea79b432-257b-11ea-9858-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Кошки» Фото: Amblin Entertainment

В американский прокат попала версия экранизации мюзикла «Кошки» с недоработанными спецэффектами.

На недочёты со стороны художников обратила внимание автор издания Variety Жанель Райли в Twitter.

This isn’t a joke: CATS was rushed into theaters before being finished so a new version is being sent to theaters with updated effects. How do you know if you have the old version? Look for Judi Dench’s human hand, wedding ring and all. pic.twitter.com/VDUOevePU9 — Jenelle Riley (@jenelleriley) 22 декабря 2019 г.

Она отметила, что после премьеры в кинотеатры выслали плёнки с обновлённой версией картины.

Как понять, не попадётся ли вам старая версия? Ищите, например, человеческую руку Джуди Денч с обручальным кольцом, и всё такое, — написала журналистка.

Как сообщил источник Variety, изменения и доработки коснутся только внешнего вида фильма, хронометраж картины не изменится.

Ранее NEWS.ru писал о том, что компания Polydor Records опубликовала саундтрек, записанный к экранизации американского мюзикла «Кошки». Авторство композиций принадлежит композитору Эндрю Ллойду-Уэбберу, который также написал музыку к оригинальной постановке.